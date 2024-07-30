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Кубок России

Агаларов: «Ахмат» настроен завоевать Кубок России

30 Июля 2024 • 15:27 Комментировать
Ахмат
...
Пари НН
1 1.72 X 3.80 2 4.90
31.07 21:00

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов высказался об амбициях клуба в текущем розыгрыше Кубка России.

«Ставим большие задачи на турнир. То есть настроены завоевать трофей? Конечно. А почему нет?» — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

Завтра, 31 июля, «Ахмат» примет на своем поле «Пари НН» в рамках первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов

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