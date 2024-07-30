Титов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Ростов»

В первом туре группового этапа Кубка России сразятся «Локомотив» и «Ростов». Своими мыслями об этом поединке поделился известный в прошлом футболист Егор Титов.

По словам Титова, противостояние «Локомотива» и «Ростова» является одним из наиболее интересных в первом туре. Экс-капитан «Спартака» уверен в том, что каждая команд сможет забить хотя бы гол.

«Ставлю здесь на «обе забьют», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.