Терёхин: «На игру с «Динамо» Станкович выставит основу»

Бывший российский форвард Олег Терёхин порассуждал о дерби, которое состоится в первом туре группового этапа Кубка России 31 июля. Встретятся друг с другом московские «Динамо» и «Спартак».

По мнению Терёхина, главный тренер «красно-белых» Деян Станкович выставит на игру основной состав, так как сербу есть, что доказывать.

«Жду победы «Динамо». Динамовцы лучше готовы, состав сильнее. Станкович же пока разбирается в «Спартаке» в том, кто как играет. Думаю, Деян выпустит основу на игру, ему надо доказывать, что не просто так пришёл. Обыграет «Динамо» - скажут, что он на верном пути», - говорит Терёхин для телеканала «Матч ТВ».

В первом туре РПЛ «Спартак» Станковича проиграл «Оренбургу», однако во втором туре реабилитировался, уверенно обыграв «Химки». Это будет третья официальная игра «Спартака» под руководством Станковича.