Алдонин: «Нельзя сказать, что ЦСКА феерит»

Послезавтра, 31 июля московскому ЦСКА предстоит стартовать в новом розыгрыше Кубка России по футболу. В рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ «армейцы» будут гостить у «Краснодара».

Бывший хавбек ЦСКА Евгений Алдонин высказался о грядущем поединке.

«ЦСКА — не «Ахмат», не «Динамо» из Махачкалы, а хороший раздражитель для «Краснодара». Обоим соперникам непросто будет. «Краснодар» дома захочет показать хороший уровень игры. ЦСКА не пропускал в двух матчах кряду, положительная динамика. Но сезон только начался, и я не могу сказать, что ЦСКА феерит», - говорит Алдонин для «Чемпионата».

«Армейцы» в двух стартовых турах РПЛ не пропустили, сыграв в нулевую ничью с «Ростовом» и обыграв «Пари НН» в гостях (3:0).