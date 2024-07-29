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Терёхин объяснил, почему «Спартак» и «Динамо» выпустят основу на кубковый матч

29 Июля 2024 • 19:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
31.07 18:30

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем столичном дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком» в Кубке России.

«Будут ли команды играть основными составами? Думаю, что да. Прошло ведь только два тура, игроки еще не успели устать», — приводит слова Терёхина портал «РБ Спорт».

Матч первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Спартак» - «Динамо» пройдет в среду, 31 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем национального Кубка является санкт-петербургский «Зенит».

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