Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матч первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Главный поединок этого тура между «Спартаком» и «Динамо» обслужит бригада Владимира Москалёва.

В случае необходимости главному рефери будет подсказывать Павел Кукуян (ВАР), которому поможет Максим Гаврилин (АВАР).

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в среду, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ознакомиться с судейскими назначениями на все матчи первого тура можно в публикации пресс-службы РФС ниже.