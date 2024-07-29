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Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Спартак» - «Динамо»

29 Июля 2024 • 16:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
31.07 18:30

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое количество болельщиков клуб ожидает увидеть на предстоящем дерби с «Динамо».

— Ожидаем на кубковый матч около 20 тысяч человек, — заявил Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Игра первого тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в среду, 31 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:30 по столичному времени.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России «Спартак» и «Динамо» тоже были в одной группе и обменялись домашними победами.

Действующим обладателем национального Кубка является «Зенит».

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