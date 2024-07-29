В «Динамо» не исключили, что Лаксальт сыграет в кубковом матче против «Спартака»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии полузащитника Диего Лаксальта, который пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (3:1).

Специалист отметил, что у уругвайца проблемы со спиной, и в команде не являются сторонниками того, чтобы футболисты играли на уколах, поэтому он пропустил встречу с «железнодорожниками».

«Посмотрим, сможет ли он принять участие в матче со «Спартаком». Зависит от того, как будет чувствовать спина», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби в рамках Кубка России пройдёт в среду, 31 июля, на «Лукойл Арене».