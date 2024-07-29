Гарре не сыграет в кубковом матче против махачкалинского «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не поможет самарскому клубу в первом матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо».

«Повреждение, полученное Гарре в матче с «Ростовом», не позволит ему принять участие в ближайшем матче. Он будет заниматься по индивидуальной программе», - сообщила пресс-служба клуба в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что 24-летний аргентинец в матче с «Ростовом» был заменен на 50-й минуте.

Игра между махачкалинским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» пройдёт в четверг, 1 августа. Начало - в 19:30 по московскому времени.