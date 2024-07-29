Игрок «Акрона»: «У нас задача одна - побеждать в каждом матче»

Страж ворот тольяттинского «Акрона» Сергей Волков поделился ожиданиями от встречи с казанским «Рубином» в первом туре групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«У нас задача одна: побеждать в каждом матче. Мы не разделяем Кубок и чемпионат. Надо выигрывать везде», - передает слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что поединок между «Акроном» и «Рубином» состоится во вторник, 30 июля, на стадионе в Казани.

После двух туров Российской премьер-лиги команды являются соседями по турнирной таблице. Команда из Тольятти занимает девятое место, а казанский коллектив находится на восьмой строчке.