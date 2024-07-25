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Кубок России

Когда и во сколько 2DROTS, Broke Boys и «Амкал» сыграют в Кубке России

25 Июля 2024 • 21:00 Комментировать

Стало известно, когда и во сколько в новом розыгрыше Кубка России сыграют представители Медиалиги. В этом сезоне МФЛ, напомним, представляют в рамках турнира 2DROTS, Broke Boys и «Амкал».

2DROTS первым из медийных клубов будет играть в Кубке страны. В рамках 1/256 финала турнира коллектив встретится с клубом «Строгино» 30 июля, начало встречи – 16:00.

Игроки Broke Boys выступят в следующий день, 31 июля. Встреча начнётся в 18:00, соперник – обнинский «Квант».

«Амкалу» предстоит сыграть со своим соперником в первый день августа. Встреча против «Коломны» стартует в 18:00.

Везде указано московское время.

Полное расписание Кубка России >>>

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