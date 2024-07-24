Голенков: «Ростову» по силам выйти в финал Кубка России»

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о перспективах своей команды в новом розыгрыше Кубка России.
«По силам ли «Ростову» дойти до финала? Конечно. Я бы не сказал, что в прошлом сезоне мы с «Балтикой» плохо играли, просто не повезло. Если брать статистику матча, то мы их переиграли», - передает слова нападающего «РБ Спорт».
В сезоне-2023/2024 «Ростов» дошел до полуфинала Пути регионов Кубка России, где потерпел поражение от калининградской «Балтики».
В минувший уик-энд стартовал новый сезон Премьер-лиги. Подопечные Валерия Карпина в первом матче сыграли вничью со столичным ЦСКА (0:0).
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