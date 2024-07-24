Голенков: «Ростову» по силам выйти в финал Кубка России»

«По силам ли «Ростову» дойти до финала? Конечно. Я бы не сказал, что в прошлом сезоне мы с «Балтикой» плохо играли, просто не повезло. Если брать статистику матча, то мы их переиграли», - передает слова нападающего «РБ Спорт».