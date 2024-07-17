В Российском футбольном союзе сообщили, что матчи Кубка России в этом сезоне могут проходить в вечерние слоты, когда проводятся игры Лиги чемпионов. При этом в прошлом сезоне РФС не ставил кубковые игры на позднее время, ссылаясь на требования УЕФА.

Как сообщает телегам-канал Baza, позиция РФС по времени кубковых игр изменилась из-за желания поддержать партнёра в лице «Газпром Медиа». «Матч ТВ» теперь не будет показывать еврокубки, поэтому матчи Кубка России можно ставить на позднее время. Это усложняет жизнь Okko, купившему права на Лигу чемпионов, ведь кубковые игры будут отнимать какую-то часть аудитории.