Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

РФС решил «насолить» Okko с временем игр Кубка России – источник слухи

17 Июля 2024 • 15:40 Комментировать (1)

В Российском футбольном союзе сообщили, что матчи Кубка России в этом сезоне могут проходить в вечерние слоты, когда проводятся игры Лиги чемпионов. При этом в прошлом сезоне РФС не ставил кубковые игры на позднее время, ссылаясь на требования УЕФА.

Как сообщает телегам-канал Baza, позиция РФС по времени кубковых игр изменилась из-за желания поддержать партнёра в лице «Газпром Медиа». «Матч ТВ» теперь не будет показывать еврокубки, поэтому матчи Кубка России можно ставить на позднее время. Это усложняет жизнь Okko, купившему права на Лигу чемпионов, ведь кубковые игры будут отнимать какую-то часть аудитории.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС Матч ТВ Okko Спорт Okko ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
17 Июля 2024 в 15:45
кто хочет пусть смотрит наш скучный футбол, а кому интересна ЛЧ тот будет смотреть её у каждого свои вкусы и интересы весь футбол всё равно не пересмотришь главное чтобы был выбор
Ответить
Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июля
15:40 · Кубок России
РФС решил «насолить» Okko с временем игр Кубка России – источник 1 слухи
15 Июля
12:31 · Кубок России
Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России
10 Июля
18:58 · Кубок России
Дмитрий Егоров: «Амкал» получит проходку в Кубок России»
02 Июля
21:42 · Кубок России
Опубликовано расписание трёх туров Пути РПЛ в Кубке России
28 Июня
04:44 · Кубок России
Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая
26 Июня
20:49 · Кубок России
Пресс-служба Кубка России извинилась перед Лещуком
20 Июня
23:29 · Кубок России
«Спартак» сыграет с «Динамо» в первом туре Пути РПЛ Кубка России
10 Июня
23:35 · Кубок России
Ребров назвал плюс в кубковой жеребьёвке для «Спартака»
22:48 · Кубок России
Газизов: «Такой жребий для махачкалинского «Динамо» только приветствую»
22:37 · Кубок России
Пименов: «У «Спартака» в Кубке два соперника, которые не переваривают красно-белые цвета»
22:08 · Кубок России
Названы соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России
21:42 · Кубок России
«Спартак» и «Динамо» снова встретятся в одной группе Кубка России официально
09 Июня
15:08 · Кубок России
Гасилин — о победе «Зенита» в Кубке: «Всё абсолютно заслуженно»
07 Июня
14:19 · Кубок России
Игрока «Балтики» наказали за неприличный жест в адрес футболистов «Зенита»
06 Июня
21:48 · Кубок России
Известна дата жеребьёвки группового этапа Кубка России официально
05 Июня
22:20 · Кубок России
Стал известен формат следующего розыгрыша Кубка России официально
13:35 · Кубок России
Маляров: «Без Латышонка не было бы сказки «Балтики» в Кубке»
03 Июня
12:18 · Кубок России
Алип: Не знаю, как оказался в штрафной «Балтики» на последней минуте 1
11:04 · Кубок России
Дуглас прокомментировал волевую победу «Зенита» в Кубке России
10:28 · Кубок России
Игрок «Зенита» Нино высказался после победы в Кубке России
09:20 · Кубок России
Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала лучшего тренера России - это не Карпин
08:54 · Кубок России
Клаудиньо высказался о победе «Зенита» в Кубке России
08:27 · Кубок России
Губернатор обратился к «Зениту» после победы в Кубке России
08:14 · Кубок России
Сергеев прокомментировал победу «Зенита» в Кубке России
Все новости