Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Кубок России

Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России

15 Июля 2024 • 12:31 Комментировать

Представляющие Медиалигу клубы узнали имена своих первых соперников в розыгрыше Кубка России. Пары команд приводим ниже.

Broke Boys (Москва) – «Квант» (Обнинск);

2DROTS (Москва) – «Строгино» (Москва);

«Амкал» (Москва») – «Коломна».

Как видим, команды из Медиалиги будут проводить матчи на своём поле.

Матчи первого раунда Пути регионов в Кубке России пройдут уже довольно скоро – с 30 июля по 1 августа. Точное расписание матчей будет известно позже.

Отметим, что полную сетку Пути регионов пресс-служба Российского футбольного союза обещает опубликовать в скором времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Коломна Строгино Квант Амкал 2DROTS Broke Boys ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро Игрок сборной Испании: «Я не боюсь Беллингема» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Ямаль получил награду после финала Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
12:31 · Кубок России
Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России
10 Июля
18:58 · Кубок России
Дмитрий Егоров: «Амкал» получит проходку в Кубок России»
02 Июля
21:42 · Кубок России
Опубликовано расписание трёх туров Пути РПЛ в Кубке России
28 Июня
04:44 · Кубок России
Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая
26 Июня
20:49 · Кубок России
Пресс-служба Кубка России извинилась перед Лещуком
20 Июня
23:29 · Кубок России
«Спартак» сыграет с «Динамо» в первом туре Пути РПЛ Кубка России
10 Июня
23:35 · Кубок России
Ребров назвал плюс в кубковой жеребьёвке для «Спартака»
22:48 · Кубок России
Газизов: «Такой жребий для махачкалинского «Динамо» только приветствую»
22:37 · Кубок России
Пименов: «У «Спартака» в Кубке два соперника, которые не переваривают красно-белые цвета»
22:08 · Кубок России
Названы соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России
21:42 · Кубок России
«Спартак» и «Динамо» снова встретятся в одной группе Кубка России официально
09 Июня
15:08 · Кубок России
Гасилин — о победе «Зенита» в Кубке: «Всё абсолютно заслуженно»
07 Июня
14:19 · Кубок России
Игрока «Балтики» наказали за неприличный жест в адрес футболистов «Зенита»
06 Июня
21:48 · Кубок России
Известна дата жеребьёвки группового этапа Кубка России официально
05 Июня
22:20 · Кубок России
Стал известен формат следующего розыгрыша Кубка России официально
13:35 · Кубок России
Маляров: «Без Латышонка не было бы сказки «Балтики» в Кубке»
03 Июня
12:18 · Кубок России
Алип: Не знаю, как оказался в штрафной «Балтики» на последней минуте 1
11:04 · Кубок России
Дуглас прокомментировал волевую победу «Зенита» в Кубке России
10:28 · Кубок России
Игрок «Зенита» Нино высказался после победы в Кубке России
09:20 · Кубок России
Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала лучшего тренера России - это не Карпин
08:54 · Кубок России
Клаудиньо высказался о победе «Зенита» в Кубке России
08:27 · Кубок России
Губернатор обратился к «Зениту» после победы в Кубке России
08:14 · Кубок России
Сергеев прокомментировал победу «Зенита» в Кубке России
08:09 · Кубок России
Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Балтикой»
Все новости