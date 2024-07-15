Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России

Представляющие Медиалигу клубы узнали имена своих первых соперников в розыгрыше Кубка России. Пары команд приводим ниже.

Broke Boys (Москва) – «Квант» (Обнинск);

2DROTS (Москва) – «Строгино» (Москва);

«Амкал» (Москва») – «Коломна».

Как видим, команды из Медиалиги будут проводить матчи на своём поле.

Матчи первого раунда Пути регионов в Кубке России пройдут уже довольно скоро – с 30 июля по 1 августа. Точное расписание матчей будет известно позже.

Отметим, что полную сетку Пути регионов пресс-служба Российского футбольного союза обещает опубликовать в скором времени.