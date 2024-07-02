Опубликовано расписание трёх туров Пути РПЛ в Кубке России

Во вторник вечером было опубликовано расписание не только Российской премьер-лиги, но и Кубка России. Так, РФС показал расписание игр первых трёх туров в Пути РПЛ.

Если говорить о первом туре, то его расписание мы приводим ниже с указанием московского времени.

Группа А

31 июля, 18:30. «Спартак» - «Динамо»

1 августа, 19:30. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»

Группа В

30 июля, 18:30. «Локомотив» - «Ростов»

31 июля, 16:00. «Химки» - «Оренбург»

Группа С

31 июля, 21:00. «Ахмат» - «Пари НН»

31 июля, 21:00. «Краснодар» - ЦСКА

Группа D

30 июля, 18:30. «Рубин» - «Акрон»

30 июля, 21:00. «Зенит» - «Факел».