Опубликовано расписание трёх туров Пути РПЛ в Кубке России

Во вторник вечером было опубликовано расписание не только Российской премьер-лиги, но и Кубка России. Так, РФС показал расписание игр первых трёх туров в Пути РПЛ.
Если говорить о первом туре, то его расписание мы приводим ниже с указанием московского времени.
Группа А
31 июля, 18:30. «Спартак» - «Динамо»
1 августа, 19:30. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»
Группа В
30 июля, 18:30. «Локомотив» - «Ростов»
31 июля, 16:00. «Химки» - «Оренбург»
Группа С
31 июля, 21:00. «Ахмат» - «Пари НН»
31 июля, 21:00. «Краснодар» - ЦСКА
Группа D
30 июля, 18:30. «Рубин» - «Акрон»
30 июля, 21:00. «Зенит» - «Факел».
Бан пользователя