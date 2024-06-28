Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес продлил свою голевую серию в составе сборной Уругвая.

25-летний игрок поразил ворота сборной Боливии на 21-й минуте матча Кубка Америки, установив на табло счёт 2:0. Нуньес забивает уже в семи подряд поединках за национальную команду своей страны. Серия стартовала в октябре прошлого года во встрече отбора на чемпионат мира с Колумбией (2:2).

В текущем розыгрыше Кубка Америки Дарвин Нуньес отличился во второй раз. Первый гол состоялся в игре стартового тура группового этапа против сборной Панамы (2:1).

Свой заключительный матч в группе уругвайцы проведут 2 июля – соперником будет сборная США.