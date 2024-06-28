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Нуньес забил в седьмом подряд матче за сборную Уругвая

28 Июня 2024 • 04:44 Комментировать
Уругвай
2:0
Боливия
1 1.18 X 7.40 2 22.00
перерыв

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес продлил свою голевую серию в составе сборной Уругвая.

25-летний игрок поразил ворота сборной Боливии на 21-й минуте матча Кубка Америки, установив на табло счёт 2:0. Нуньес забивает уже в семи подряд поединках за национальную команду своей страны. Серия стартовала в октябре прошлого года во встрече отбора на чемпионат мира с Колумбией (2:2).

В текущем розыгрыше Кубка Америки Дарвин Нуньес отличился во второй раз. Первый гол состоялся в игре стартового тура группового этапа против сборной Панамы (2:1).

Свой заключительный матч в группе уругвайцы проведут 2 июля – соперником будет сборная США.

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Ливерпуль Сборная Уругвая Дарвин Нуньес ещё теги

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