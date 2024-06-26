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Кубок России

Пресс-служба Кубка России извинилась перед Лещуком

26 Июня 2024 • 20:49 Комментировать

Пресс-служба Кубка России по футболу извинилась перед голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком.

Напомним, ранее телеграм-канал Кубка России опубликовал подпись к фотографии Лещука с Пизанской башней, которая, как известно, находится под наклоном. На фото голкипер держит её.

«Как непосредственный автор издания, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку. По мнению ученых, башня разрушилась через 250 лет, а удержать сооружение на высоте 57 метров непосильно ни одному человеку. В любом случае, желаю отстоять еще много лет, а вам – играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить всё на поле и после футбола», - пишет один из редакторов Кубка России в адрес Лещука.

Голкипер «Динамо» грубо высказался о публикации Кубка России в соцсетях

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Евро-Футбол.Ру,
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