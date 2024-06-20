«Спартак» сыграет с «Динамо» в первом туре Пути РПЛ Кубка России.

РФС на своих страницах опубликовал календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Матчи 1-го тура состоятся с 30 июля по 1 августа. В группе А в первом туре в московском дерби встретятся «Спартак» и «Динамо». В другом поединке этой группы сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». В группе В - «Локомотив» начнёт турнир матчем против «Ростова», в группе С – «Краснодар» встретится с московским ЦСКА, а в группе D «Зенит» примет воронежский «Факел».

С полным календарем матчей можно ознакомиться на официальном сайте Российского Футбольного союза по этой ссылке.