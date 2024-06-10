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Кубок России

Ребров назвал плюс в кубковой жеребьёвке для «Спартака»

10 Июня 2024 • 23:35 Комментировать

В новом розыгрыше Кубка России московскому «Спартаку» предстоит сыграть с московским «Динамо», а также «Динамо» махачкалинским и «Крыльями Советов». Артём Ребров, бывший голкипер «красно-белых» назвал очевидный плюс для «Спартака» от такого жребия.

«Интересная группа досталась нам в этом розыгрыше Кубка России. Сохраним силы без тяжелых переездов и сыграем с отличными соперниками», - говорит Ребров для телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» в минувшем розыгрыше Кубка оказался в шаге от Суперфинала турнира, финишировав на финале Пути регионов.

Напомним, что узнать состав остальных групп Пути РПЛ можно здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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