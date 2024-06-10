Газизов: «Такой жребий для махачкалинского «Динамо» только приветствую»

Махачкалинское «Динамо» по итогу жеребьёвки группового этапа Кубка России-2024/25 оказалось в сложнейшей группе. В квартете вместе с махачкалинцами сыграют «Динамо» московское, а также «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

Шамиль Газизов, гендиректор «Динамо» высказался по поводу выпавшего его коллективу жребия.

«Для Дагестана и нашей команды такая группа — это очень хорошо. Сыграем с московскими «Динамо» и «Спартаком». Давно такого не было. Да и «Крылья Советов» тоже прекрасная команда. Я только приветствую этот жребий», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Узнать состав всех четырёх групп Пути РПЛ Кубка России можно в нашем материале.