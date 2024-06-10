Пименов: «У «Спартака» в Кубке два соперника, которые не переваривают красно-белые цвета»

Руслан Пименов, в прошлом игрок столичного «Динамо», дал свой комментарий о группе «Спартака» в Кубке России в следующем сезоне.

Напомним, по результатам жеребьёвки, которая прошла 10 июня, «красно-белым» в соперники достались московское «Динамо», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

- «Спартаку» попались два соперника, которые не переваривают красные цвета - это динамовские команды. Мне кажется, у них будут очень тяжелые гостевые игры что в Махачкале, что в Москве, - сказал экс-футболист «Динамо» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «красно-белые» в прошлом сезоне Кубка России дошли до полуфинала турнира, где уступили «Балтике».