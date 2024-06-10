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Кубок России

«Спартак» сыграет с «Динамо», ЦСКА с «Краснодаром» — итоги жеребьёвки Кубка России официально

10 Июня 2024 • 22:09 Комментировать

Сегодня, 10 июня, состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

По итогам жеребьевки московский «Спартак» минимум два раза встретится в дерби с «Динамо».

Полностью состав группы выглядит следующим образом:

Группа A: «Динамо» Москва, «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

Старт группового этапа нового розыгрыша Кубка России запланирован на конец июля.

Действующим обладателем трофея является «Зенит», который в Суперфинале прошедшего сезона одолел «Балтику».

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