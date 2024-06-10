Названы соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

По ее итогам стало известно, что московский «Спартак» сыграет в группе A. Соперниками «красно-белых» будут московское «Динамо», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Напомним, первые две команды группы отправятся в четвертьфинал Пути РПЛ, а третья команда попадет в Путь регионов, где сыграет с представителями Второй лиги и Мелбет-Первой лиги.

В прошедшем розыгрыше «Спартак» оступился в шаге от Суперфинала, проиграв в финальном матче Пути регионов «Балтике» со счётом 0:1. Победу в национальном Кубке одержал санкт-петербургский «Зенит».