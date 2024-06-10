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Кубок России

«Спартак» и «Динамо» снова встретятся в одной группе Кубка России официально

10 Июня 2024 • 21:42 Комментировать

Стало известно, в какой группе нового розыгрыша Кубка России выступит московский «Спартак».

По итогам жеребьевки, подопечные Деяна Станковича попали в группу A, где уже точно встретятся с московским «Динамо».

Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России «Спартак» добрался до финала Пути регионов, где неожиданно уступил калининградской «Балтике».

Действующим победителем национального Кубка является санкт-петербургский «Зенит». Стоит сказать, что свой последний трофей Кубка России «Спартак» брал в сезоне-2021/22.

Добавим, что если «Спартак» выиграет предстоящий турнир, то данная победа станет для него уже 15-й.

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