Стало известно, в какой группе нового розыгрыша Кубка России выступит московский «Спартак».

По итогам жеребьевки, подопечные Деяна Станковича попали в группу A, где уже точно встретятся с московским «Динамо».

Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России «Спартак» добрался до финала Пути регионов, где неожиданно уступил калининградской «Балтике».

Действующим победителем национального Кубка является санкт-петербургский «Зенит». Стоит сказать, что свой последний трофей Кубка России «Спартак» брал в сезоне-2021/22.

Добавим, что если «Спартак» выиграет предстоящий турнир, то данная победа станет для него уже 15-й.