Гасилин — о победе «Зенита» в Кубке: «Всё абсолютно заслуженно»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин ответил, считает ли победу «Зенита» в Суперфинале Кубка России заслуженной.

Напомним, в решающем матче подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над «Балтикой» (2:1).

«Все абсолютно заслуженно. «Зенит» дожал на классе и заслуженно победил в Кубке», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил работу экс-наставника «Балтики» Сергея Игнашевича и игру вратаря Евгения Латышонка, который много раз выручал команду.

Стоит сказать, что по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, забрал Кубок и Суперкубок страны.