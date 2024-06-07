Игрока «Балтики» наказали за неприличный жест в адрес футболистов «Зенита»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац столкнулся с наказанием за свой жест, показанный после завершения суперфинала Кубка России. Как известно, Радмановац продемонстрировал средний палец в направлении футболистов «Зенит», празднующих завоевание трофея.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил для Радмановаца дисквалификацию на два матча Кубка России. Половина наказания является реальной, а другая половина – условной.

Напомним, что в суперфинале Кубка России «Зенит» в «Лужниках» добился волевой победы над «Балтикой» со счётом 2:1.