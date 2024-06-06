10 июня, в грядущий понедельник пройдёт жеребьёвка группового этапа нового розыгрыша Кубка России-2024/25. Об этом сообщает официальный интернет-портал РФС.

Напомним, что уже третий год подряд команды из РПЛ будут начинать турнир с Пути РПЛ. Он разделён на четыре группы по четыре команды в каждой. Разбиты будут коллективы на четыре корзины – в соответствии с занятым местом в рамках минувшего сезона РПЛ.

Отмечается, что в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области. И не более одной команды региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).