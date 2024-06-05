Кубок России по футболу в рамках следующего розыгрыша-2024/25 сохранит свой формат. Об этом официально сообщает пресс-служба турнира со ссылкой на решение Исполкома РФС.

Турнир также будет разделен на два пути – «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Напомним, что в двух последних розыгрышах турнира был именно такой формат.

Победителем Кубка России в сезоне-2022/23 стал московский ЦСКА. В серии пенальти в Суперфинале «армейцы» обыграли «Краснодар».

В минувшем сезоне триумфатором турнира стал питерский «Зенит», обыгравший благодаря голу в добавленное время сенсацию турнира – «Балтику».