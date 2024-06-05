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Кубок России

Маляров: «Без Латышонка не было бы сказки «Балтики» в Кубке»

05 Июня 2024 • 13:35 Комментировать
Балтика
1:2
Зенит

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в Суперфинале Кубка России.

Футболист отметил игру вратаря своей Евгения Латышонка, который помог «Балтике» дойти до столь поздней стадии турнира.

«Это было очень и очень обидное поражение. У нас был какой-то неописуемый фарт в Кубке, который на чемпионат особо не распространился, что уже верили в чудо. И всё это было во многом благодаря Жеке Латышонку, без него этой сказки не было бы», — цитирует Малярова «РБ Спорт».

Напомним, что «Балтика», занявшая предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

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