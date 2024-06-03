Алип: Не знаю, как оказался в штрафной «Балтики» на последней минуте

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о победном голе в матче Суперфинала Кубка России против «Балтики».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Решающий мяч забил Алип на 90+5-й минуте поединка.

— Я сам не знаю, как оказался в штрафной. Никто не говорил мне, что надо идти вперед. А я там оказался. Слава богу, забил гол, — приводит слова Алипа «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что для 24-летнего Алипа данный гол стал первым за «Зенит» с момента прихода в клуб. Всего на счету защитника 62 сыгранных матча.

Напомним, по итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России, завоевал национальный Кубок и Суперкубок страны.