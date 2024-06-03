Дуглас прокомментировал волевую победу «Зенита» в Кубке России

Центральный защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался об успехе своей команды в Кубке России. В суперфинале турнира подопечные Сергея Семака одержали непростую победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:1.

«Молитвы каждого из вас и многих других, кто не смог быть рядом, имеют значение», - оставил сообщение бразильский футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что «Зенит» проигрывал после первого тайма со счетом 0:1. Голом в составе калининградского коллектива отметился Алекс Фернандес. «Зенит» смог отыграться и вырвать победу в концовке встречи. Голы забили защитники Нино и Нуралы Алип.