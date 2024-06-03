Игрок «Зенита» Нино высказался после победы в Кубке России

Нино, защитник «сине-бело-голубых», дал свой комментарий после победы «Зенита» в Суперфинале Кубка России.

Напомним, встреча прошла в «Лужниках» и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1, решающий гол забил защитник «Зенита» Нуралы Алип.

- Завоевание Кубка делает сезон ещё более прекрасным. С момента моего перехода в «Зенит» я прожил уже много особенных моментов, и сегодня - ещё один такой в копилку! – передаёт слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, матч прошёл 2 мая и завершился победой «Зенита». Ранее петербургский коллектив стал победителем РПЛ. Нино в минувшем сезоне провёл за питерскую команду 18 матчей и отметился одним забитым мячом.