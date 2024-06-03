Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»

Российский специалист Игорь Колыванов поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России, в котором петербургскому «Зениту» противостояла калининградская «Балтика».
«Балтика» билась, но немного не повезло. В грязь лицом точно не ударили. Ну а «Зенит» на другом уровне, поэтому закономерно выиграл трофей. Сюрпризом это ни для кого не стало», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что решающий поединок турнира состоялся на московском стадионе «Лужники» и завершился волевой победой петербургской команды со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Нино и Нуралы Алип. За «Балтику» забил Фернандес.
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