Клаудиньо высказался о победе «Зенита» в Кубке России

Бразильский полузащитник Клаудиньо высказался после победы над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России. «Сине-бело-голубые» одолели соперника со счетом 2:1.

«Это нормально, «Зенит» - чемпион», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что петербургский коллектив также стал триумфатором Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака вырвали золотые медали в последнем туре.

В минувшем сезоне РПЛ Клаудиньо провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

«Зенит» может потерять одного из лидеров - известно имя