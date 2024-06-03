Губернатор обратился к «Зениту» после победы в Кубке России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился мнением о победе «Зенита» над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1, забив два гола в концовке встречи.

«Наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу, проигрывая по ходу матча. Спасибо футболистам и тренерам за самоотверженную и зрелищную игру, за силу духа и несгибаемую волю к победе», - передает слова губернатора пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России в минувшем розыгрыше Премьер-лиги. Команда Сергея Семака выиграла золото в шестой раз подряд.