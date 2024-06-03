Сергеев прокомментировал победу «Зенита» в Кубке России

Центральный нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 2:1.
«Бывают моменты, когда у всей команды мяч в ворота не летел, а не только у меня. В перерыве сделали две замены. Я не расстроился. Самое главное, что победили. Это самое важное», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что по итогам сезона петербургский клуб стал чемпионом России. Это шестой подряд триумф команды Сергея Семака в Премьер-лиге. Что касается «Балтики», то калининградцы вылетели в первый дивизион.
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