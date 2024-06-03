Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Балтикой»

Бывший защитник московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в суперфинале Кубка России. В решающем матче «сине-бело-голубые» одолели «Балтику» со счетом 2:1.

«Многие говорили, что «Зенит» явный фаворит: чемпион против команды из Первой лиги. «Балтика» по игре не должна была вылетать. Поэтому можно было сказать, что команду Семака ожидает тяжёлая игра», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что «Балтика» финишировала на предпоследнем месте в Премьер-лиге и напрямую вылетела в первый дивизион. «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом страны в шестой раз подряд.