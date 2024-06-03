Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Газманов рассказал, за кого болел в суперфинале Кубка России

03 Июня 2024 • 07:34 Комментировать

Известный российский певец Олег Газманов поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

«Я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру. В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами», - передает слова артиста RT.

Напомним, что решающий поединок турнира состоялся на московском стадионе «Лужники». «Зенит» одержал волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:0.

В чемпионате России питерцы заняли первое место, а калининградская команда вылетела в первый дивизион.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Олег Газманов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
08:14 · Кубок России
Сергеев прокомментировал победу «Зенита» в Кубке России
08:09 · Кубок России
Бубнов высказался о победе «Зенита» над «Балтикой»
07:34 · Кубок России
Газманов рассказал, за кого болел в суперфинале Кубка России
07:29 · Кубок России
Генич оценил победу «Зенита» в Кубке России
00:23 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал будущее Алекса Фернандеса в «Балтике» эксклюзив
02 Июня
23:30 · Кубок России
Остойич: «Балтика» была близка к трофею»
23:06 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» или «Балтика»: Семак ответил, с каким соперником было сложнее
21:32 · Кубок России
«Я так радовался, что крышка от кубка выскочила и разбила мне лоб» — Алип
21:06 · Кубок России
Болельщики проклинают «Зенит» после победы в Кубке России 1
21:04 · Кубок России
Алип чуть не разбил Кубок России и расшиб себе лоб
20:56 · Кубок России
Сергеев: «Не только у меня, но и у всей команды было какое-то невезение до первого гола»
20:45 · Кубок России
Семак завоевал 12-й трофей в тренерской карьере
20:45 · Кубок России
Андрей Мостовой: «Не знаю, повезло или нет, но мы выиграли всё. Заслужили, наверное»
20:31 · Кубок России
Ахметов: «Хотелось выйти в финале, тем более, в Кубке практически все игры провёл»
20:27 · Кубок России
Алип: «Это какое-то чудо, сам в шоке, как забил» 3
Все новости