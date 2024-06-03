Газманов рассказал, за кого болел в суперфинале Кубка России

Известный российский певец Олег Газманов поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
«Я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру. В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами», - передает слова артиста RT.
Напомним, что решающий поединок турнира состоялся на московском стадионе «Лужники». «Зенит» одержал волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:0.
В чемпионате России питерцы заняли первое место, а калининградская команда вылетела в первый дивизион.
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