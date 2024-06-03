Генич оценил победу «Зенита» в Кубке России

Популярный комментатор Константин Генич высказал мнение о суперфинале Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась волевой победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

«Был неправ. Это был шикарный финал», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что «Балтика» долгое время вела в счете после гола Алекса Фернандеса. Однако в концовке встречи «Зенит» вырвал победу благодаря голами Нино и Нуралы Алипа. Таким образом, к чемпионству в Российской премьер-лиге питерцы добавили триумф в Кубке страны.