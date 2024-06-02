Остойич: «Балтика» была близка к трофею»

Защитник «Балтики» Иван Остойич высказался после поражения в Суперфинале Кубка России.

2 июня «Балтика» проиграла «Зениту» со счетом 1:2. Стоит сказать, что команда Сергея Игнашевича первой поразила ворота соперника.

«Довольны тем, что вообще попали в финал, но очень близко было к трофею. Мы гордимся командой и городом», — приводит слова Остойича Sport24.

Напомним, на пути к Суперфиналу «Балтика» выбила в плей-офф «Локомотив», «Ростов» и «Спартак».

В минувшем сезоне 34-летний Остойич принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором одного голевого паса.

Стоит сказать, что по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги «Балтика» заняла предпоследнее место в таблице и покинула элитный дивизион.