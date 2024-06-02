«Я так радовался, что крышка от кубка выскочила и разбила мне лоб» — Алип

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал момент с рассечением лба во время празднования победы в Кубке России.

— Я так радовался, что крышка от кубка выскочила и разбила мне лоб, — цитирует Алипа Metaratings.

Помимо этого, футболист поблагодарил всех, кто верил в победу и отдельно выделил свою семью.

2 июня «Зенит» в «Лужниках» одержал победу над «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1. Алип стал автором победного мяча «сине-бело-голубых».

В матче за Суперкубок России «Зенит» встретится с «Краснодаром». Игра между командами пройдет 13 июля.

Алип чуть не разбил Кубок России и расшиб себе лоб