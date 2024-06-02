Деменко рассказал, за счёт чего «Зенит» переломил игру в Суперфинале Кубка России

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал победу «Зенита» над «Балтикой» заслуженной.

- Игра в финале Кубка оправдала ожидания или ждали более легкой победы «Зенита»?

- Не ждал. Я и до матча считал, что «Зениту» будет сложно. Понятно, что он был фаворитом, но я был уверен, что «Балтика» сделает все, чтобы нивелировать это и дать бой. Питерцы в итоге имели достаточно моментов, могли забить, но первыми отличились калининградцы. Они тоже создавали моменты, и если бы забили второй мяч, все вообще могло бы поменяться.

- Наиграл «Зенит» на победу?

- Все-таки у этой команды есть дух победителя. Она смогла переломить такой матч. А если бы забил Сергеев, то мы увидели бы совсем другую игру.

- Почему у Сергеева не получилось забить в пустые ворота?

- Неправильно поставил ногу и пошел по ходу этого движения. Поэтому и не получилось забить. В любом случае это его ошибка, потому что он не подстроился под мяч.

- Можно ли сказать, что «Зенит» победил на классе?

- Нет. Класс – это когда команда спокойно побеждает. А сегодня питерцам просто сопутствовала удача.

- Почему сезон у «Зенита» получился нервным: в чемпионате с большим трудом выиграли золотые медали, в Суперкубке все было на тоненького?

- Бывают такие периоды, когда нет запаса прочности и уверенности, как раньше. С другой стороны, когда «Зенит» уверенно выигрывал чемпионат, то не брал кубок. Этот турнир сложен в плане подготовки и обилия матчей.

- Что скажете по итогам сезона для «Балтики»?

- Начала «Балтика» тяжело, но по ходу сезона мы увидели совсем другую команду. Более уверенную, раскрепощенную. Это психология. Считаю, что «Балтика» - все-таки команда РПЛ. Я высказывался в прессе, что руководство лиги могло бы увеличить количество участников чемпионата РПЛ до восемнадцати и сохранить прописку для калининградцев. Такие команды нужно поддерживать. На данный момент это был бы оптимальный по численности состав участников.

Елена Григорьевская