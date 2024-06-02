Наумов высказался о победе «Зенита» в Суперфинале Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал победу «Зенита» над «Балтикой» заслуженной.

- Как вам результат матча? Игра оправдала ожидания?

- Это было хорошее окончание сезона. Матч получился насыщенным, интересным. Надо отдать должное «Балтике». Она играла здорово. Но «Зенит» дожал и взял свое. Все заслуженно: и чемпионство «Зенита», несмотря на то, что последние матчи были неудачными для него, и Суперкубок, и Кубок. В общем, хороший результат для команды Семака.

- Но наверняка ждали большего от «Зенита» в сегодняшнем матче, и голов в том числе?

- Я ожидал напряженной встречи. Когда играют две такие команды - чемпион и фактически клуб ФНЛ, многое зависит от того, кто первый забьет. Если бы забил «Зенит», игра бы сразу прекратилась. А так забила «Балтика», и еще могла отличиться, тогда питерцам было бы сложно. А так «Зенит» вырвал победу за счет настроя. Алип, конечно, красавец. Его гол – это здорово. Мне также понравился антураж на стадионе. Я не ожидал, что будет так много болельщиков. Одно дело, если бы финал был «Зенит» - «Спартак», а другое - играть с «Балтикой». Тем не менее, людей было много, и болели они здорово.

- Как оцените промах Сергеева по пустым воротам?

- Беда Сергеева в том, что у него мало игрового времени. Такой нападающий должен быть всегда в игре. Он вышел просто разбалансированный. То не попадает по мячу, то по пустым воротам. Думаю, ему надо уходить из «Зенита» в команду, где у него будет много времени. Не надо в его возрасте гнаться за деньгами. Надо просто поиграть в футбол. А для этого нужно выходить на поле в каждом матче, а не ждать последние десять-пятнадцать минут, когда тебя выпустят.

- Есть вопросы к Карасёву по судейству?

- Есть в первом спорном моменте, когда там явно был пенальти. Не знаю, где судьи увидели, что защитник сыграл первым на мяче, но мне показалось, что первым сыграл Козлов и получил удар по ногам. Там явно был пенальти. Что касается отмененного гола, не очень было видно, что Ерохин ударил соперника.

- Что скажете по игре «Балтики»? Есть сожаление, что такая крепкая команда вылетела в ФНЛ?

- Есть. Игнашевич создал неплохую команду. Если бы в этом году ей удалось зацепиться за РПЛ, в следующем сезоне мы бы увидели другую команду: более качественную и сильную. Надо отдать должное Игнашевичу, который очень много сделал для этого клуба. Думаю, руководству надо было дать возможность Игнашевичу поработать.

Елена Григорьевская