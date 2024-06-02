Болельщики проклинают «Зенит» после победы в Кубке России

2 июня «Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России, обыграв соперника со счётом 2:1.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет читателям реакцию болельщиков на победу «Зенита» в Кубке страны.

«Самый неоднозначый сезон, а титулы есть, сюреализм какой-то. Но «Зенит» выиграл закономерно», - @nightwolf86

«Этот матч, как весь сезон: нервный, валидольный, но победный. С победой Зенит!» - @AnTaras

«Парадокс. В худшем по игре сезоне собрали максимум трофеев», - @korneliy

«Газовая гидра купила российский футбол...» - @uprruss

«Интересно, когда у «Зенита», оторвутся уши? Так тащить за уши, столько лет...Позорище!» - @fobia

«Будьте вы прокляты... Незаслуженная победа» - @mychaylov

Команда из Санкт-Петербурга выиграла Кубок России в пятый раз в своей истории. «Зенит» ранее становился обладателем трофея в сезонах-1999, 2010, 2015/2016 и 2019/2020.