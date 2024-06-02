Алип чуть не разбил Кубок России и расшиб себе лоб

2 июня санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» в Суперфинале Кубка России. Игра между командами завершилась со счетом 2:1.

Во время празднования защитник «Зенита» Нуралы Алип уронил кубок на газон, но трофей смог уцелеть. Однако без происшествия все же не обошлось, ведь позже футболист уронил себе на голову крышку от кубка и разбил лоб.

Напомним, по итогам футбольного сезона «Зенит» оформил первый в истории требл, выиграв РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в рамках розыгрыша Суперкубка России – 2024/25.