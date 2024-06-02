Сергей Игнашевич объявил об уходе с должности главного тренера «Балтики». Произошло это после поражения калининградской команды от «Зенита» в воскресном суперфинале Кубка России. «Балтика» первой забила в «Лужниках», но дважды пропустила в концовке и осталась без трофея – 1:2.

Что касается чемпионата России, то «Балтика» финишировала лишь на 15-й позиции в турнирной таблице и, как следствие, вылетела во второй по рангу футбольный дивизион.

Отметим, что Сергей Игнашевич тренировал «Балтику» с октября 2021 года. Именно под его руководством калининградцы вышли в Премьер-лигу в прошлом году.