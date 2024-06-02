Сергеев: «Не только у меня, но и у всей команды было какое-то невезение до первого гола»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Ты выиграл вторую лигу, первую лигу, РПЛ, Суперкубок и вот Кубок. Что дальше?

- Есть к чему стремиться. Надо добывать дубли и хет-трики, так что мы будем стараться побеждать дальше. Спасибо всем, кто верил в нас до конца. Отдельное спасибо хочу сказать своим родителям, которые воспитали меня. Я им благодарен и очень люблю, они меня сейчас смотрят. Благодаря им я выиграл всё в России.

- Увидим ли мы тебя в «Зените»?

- У меня еще год контракта, так что еще пошумим.

- Расскажи по моменту с промахом по пустым воротам.

- На самом деле не только у меня, но и у всей команды было какое-то невезение до первого гола, много было моментов, подходов, не могли забить. Но самое главное, что повезло в конце. Забили ребята. У Нурика вообще первый гол и такой исторический, важный.

- Такой неоднозначный сезон был для «Зенита», конкуренция, которую все зрители хотели. Но тебе что больше нравится, когда вы наголову всех сильнее, или эта конкуренция спортивная?

- Конкуренция все сезоны была, и «Динамо», и «Краснодар» имели шансы. Но самое главное, что мы в концовке собрались всей командой. Спасибо нашим болельщикам, которые до конца верили. Мы выиграли чемпионат и Кубок. Сделаем выводы на следующий сезон, не допустим больше такого.

- Сбреешь бороду или нет?

- Нет.

- Кержаков сказал, что у него эмоций вообще не осталось. А у тебя?

- Уже понимаю, что выиграли, но на самом деле уже нет эмоций. Не знаю, что сказать, тяжелый был сезон, много игр, Кубок еще. Через два на третий, через три на четвертый игры. Спасибо нашим докторам и массажистам, которые нас восстанавливали. Думаю, мы заслуженно уходим сейчас в отпуск на хорошей ноте.