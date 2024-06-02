Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в финале Кубка России.

«Мне показалось, что «Зенит» однозначно сравняет. Бросилось в глаза, что с 70-й минуты у футболистов «Балтики» заканчивались силы. Было видно, что где-то игрок недоборолся, недосмотрел, не подсказал, всё это бросалось в глаза. Если «Зениту» осталось только бежать вперёд, нагнетать, а «Балтике» не хватало силёнок. Все ключевые моменты: мяч не выбил, ногу не поставил, там ещё что-то. Голы как раз из-за этого и были забиты.

Класс «Зенита» сыграл свою роль. Но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время», — сказал Мостовой.