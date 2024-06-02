Семак завоевал 12-й трофей в тренерской карьере

Сегодня, 2 июня, калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит» встречались между собой в рамках Суперфинала Кубка России. Победу в матче одержали «сине-бело-голубые» (2:1).

Для главного тренера «Зенита» Сергея Семака данный трофей стал уже 12-м в тренерской карьере. Стоит отметить, что все титулы Семака выиграл вместе с «Зенитом», у руля которого он находится с 2018 года.

В копилке 48-летнего тренера шесть побед в чемпионате России, два трофея Кубка России и четыре Суперкубка страны.

Ранее Семак подписал новый трудовой договор с «Зенитом», который рассчитан до лета 2030 года.