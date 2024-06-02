Андрей Мостовой: «Не знаю, повезло или нет, но мы выиграли всё. Заслужили, наверное»

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Показалось, что в концовке «Балтика» чуть подустала и Рыбчинский на тебя чуть поздно побежал, это позволило тебе его качнуть и сделать эту передачу.

- Я не качал его на самом деле, видел, что у меня есть пространство. Даже не смотрел на него. Я был удивлен, что Алип как там оказался. Я его спрашивал: «Ты как туда прибежал вообще?» Он попал, молодец.

- Алип сказал, что ему Анюков перед игрой говорил: «Ты забьешь, потому что это твой последний шанс в сезоне».

- Он у всех был последний в сезоне. У кого-то просто побольше голов, чем у Алипа. Анюков и мне говорил, что я забью, но я не забивал. Это совпадение просто.

- Несколько слов про соперника, про «Балтику». Сегодня легко не получилось?

- Да, нас предупреждали для этого, что исторически все матчи, которые играли там на бумаге с аутсайдерами, они легко не складывались. Сегодня так же произошло. Хотя супермного моментов у нас было, подходов. Надо было еще забивать, 5:1 должен был быть счет, но произошло так, как произошло. И так порадуемся. Думаю, сегодняшняя игра - показатель всего нашего сезона, как мы шли. Непонятные потери очков, а сегодня непонятно пропущенный гол из ничего. Потом всеми своими силами пытаемся вытащить игру.

- Латышонок как? Возможно, будущий одноклубник.

- Обнялись, к нему все вопросы. У нас хорошие вратари, они меня устраивают, а там как руководство решит.

- Атмосфера - говорили, что игра в Москве, «Лужниках», в итоге почти 50 000 болельщиков. Абсолютно топовая атмосфера и энергетика?

- Не топовая, нормальная, хорошая, так скажу. Два яруса наших болельщиков и боковые, всё было занято.

- Мы все время говорим про мотивацию, «Зенит» в шестой раз чемпион России. Теперь золотой дубль. Откуда брать мотивацию, когда надоест выигрывать?

- Это наш первый в истории требл. У меня Кубка до этого не было, вот в этом году взяли. Не пойму только, как правильно - Суперкубок будет к этому сезону относиться или к следующему. Мотивация? Мы для этого играем, ради победы.

- Дадите другим выиграть?

- Подождите, дайте пока войти в историю, а потом другие пусть выигрывают. Это долгий сезон, тяжелый, самый тяжелый, наверное. Слава богу, пережили с горем пополам. Не знаю, повезло или нет, но мы выиграли всё. Заслужили, наверное. Очень и очень тяжело все было.

- Куда ты отдыхать поедешь?

- Пока не решил, вот путевки выбираю.